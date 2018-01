Spurs vencem primeiro duelo com os Nets O San Antonio Spurs saiu na frente na decisão da temporada 2002/2003 da NBA, ao derrotar, nesta quarta-feira à noite, em seu ginásio, o New Jersey Nets por 101 a 89 (42 a 42). O destaque da partida foi o pivô Tim Duncan, com 32 pontos, 20 rebotes e sete bloqueios. Ele acertou 11 dos 17 arremessos de quadra. As duas equipes voltam a se enfrentar, em San Antonio, no Texas, na sexta-feira. Fica com o título o time que somar primeiro quatro vitórias.