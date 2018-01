Spurs x Nets: é hora de decisão na NBA A decisão do título da NBA começa nesta quarta-feira, em San Antonio, com os Spurs, campeões da Conferência Oeste, e o New Jersey Nets, campeão da Leste: é a primeira partida da melhor-de-sete jogos, com transmissão da ESPN Internacional, às 21h30. Spurs e Nets depositam suas esperanças nas estrelas Tim Duncan e Jason Kidd, que prometem um duelo em quadra. Melhor jogador da NBA pela segunda temporada consecutiva, Tim Duncan está certo da superioridade da sua equipe, já que os Spurs fizeram a melhor campanha do campeonato. "Parece que sempre estivemos aqui. É ótimo estarmos de volta a uma final", diz o jogador, lembrando da conquista de 1999. "Jogaremos a final somente com um objetivo: ganhar outro título." Parceiro de Duncan, o argentino Emanuel Ginóbili, de 25 anos, está deslumbrado com a possibilidade de ser campeão da NBA. "Esta é uma oportunidade que poucos jogadores têm na vida. Ninguém se lembra dos finalistas, mas sim dos campeões", garante. Mas o jogador pede cautela: "Todos falam da diferença de nível técnico do Oeste para o Leste, mas temos de lembrar que New Jersey venceu dez partidas consecutivas." Kenyon Martin, ala-pivô que irá marcar Duncan, afirma: "No ano passado já estávamos felizes por termos chegado à final (quando perderam para o Los Angeles Lakers). Desta vez, nossa preparação foi muito diferente. Viemos para ganhar isso aqui", avisa o jogador do Nets. Outra estrela de San Antonio, David Robinson tem uma motivação a mais para esta final: aposenta-se após os jogos com os Nets. "Nos últimos anos, tenho jogado para conquistar títulos, não por triunfos pessoais. Seria a realização de um sonho, algo bem grande". Jason Kidd, armador dos Nets, está certo de que Tim Duncan dará trabalho. "É impossível parar Tim, mas não se pode deixar que marque 40 pontos e pegue 20 rebotes. E só não termos de parar o Shaquille O?Neal, como no ano passado, já é uma boa vantagem", declara. O time de New Jersey teve um descanso de dez dias antes da série final, enquanto esperava os Spurs decidirem a vaga com o Dallas Mavericks. Para o técnico Greg Popovich, de San Antonio, isso pode ser um fator a favor de sua equipe. "Talvez as pessoas precisem de vários dias de descanso para jogar uma final. Mas talvez não seja bom tantos dias... Quem sabe?", questiona, levando em conta que os Nets não estarão tão entrosados por terem ficado parados muito tempo.