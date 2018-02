Stackhouse lidera vitória dos Wizards Jerry Stackhouse foi o cestinha na vitória do Washington Wizards sobre o Miami Heat por 89 a 82, na noite deste sábado, em Washington. Stackhouse marcou 37 pontos e Michael Jordan 19. O resultado mantém a equipe na briga por uma das oito vagas da Conferência Leste para os playoffs da NBA. Com a derrota desta noite do Milwaukee Bucks diante do LosAngeles Lakers por 98 a 94, os Wizards estão empatados com os Bucks na oitava posição do Leste. Ambos somam 32 vitórias e 34 derrotas. Para o Miami, que está na última posição da Divisão do Atlântico, com 45 derrotas em 66 jogos, só um milagre conseguirá colocar a equipe na próxima fase da Liga. Brian Grant e Travis Best lideram o Heat, cada um com 16 pontos. Outros resultados deste sábado: Orlando 96 x 86 New Orleans Boston 81 x 71 Detroit Golden State 94 x 88 Seattle