Stephen Jackson volta e Warriors vencem os Raptors

O ala-armador Stephen Jackson teve excelente desempenho em seu retorno ao time do Golden State Warriors, ajudando o time da Califórnia a bater o Toronto Raptors por 106 a 100, fora de casa, neste domingo. Jackson marcou 17 pontos, enquanto o pivô letão Andris Biedrins marcou outros 15 e pegou 14 rebotes. O armador Baron Davis contribuiu com outros nove rebotes, sete assistências e 16 pontos - mesmo desempenho do ala-armador Kelenna Azubuike no placar. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que tenta se recuperar das seis derrotas consecutivas do início da temporada. Até agora, os triunfos foram apenas longe do seu ginásio. O armador T.J. Ford foi o destaque do Toronto, com 29 pontos e nove assistências. O pivô italiano Andrea Bargnani, que começou do banco, fez 12, enquanto o ala Chris Bosh e Jason Kapono ficaram com 12 cada um. Apesar da derrota de hoje, o Raptors tem campanha melhor que o adversário, com cinco vitórias e igual número de derrotas.