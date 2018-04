Steve Nash anuncia aposentadoria após 19 anos de carreira na NBA

O armador canadense Steve Nash, que atualmente está no Los Angeles Lakers, na NBA, anunciou neste sábado sua aposentadoria das quadras de basquete norte-americanas. O jogador foi considerado o MVP, o jogador mais valioso da NBA, em duas temporadas, quando atuava pelo Phoenix Suns.

O armador, que deve ocupar futuramente o Hall of Fame da NBA, fez o anúncio por meio de uma carta publicada no site The Players'' Tribune. "O maior presente foi estar completamente imerso na minha paixão e perseverar por algo que eu amei muito - visualizando uma escada, subindo até meus heróis", revelou o canadense de 41 anos. Oito vezes convocado para o All Star Game, Nash encerra sua carreira com 10.335 assistências, a terceira maior da história da NBA.

Sua aposentadoria foi, na realidade, uma mera formalidade. Com problemas nas costas, não foi capaz de atuar na atual temporada pelo Lakers. Depois de uma carreira fantástica com o Phoenix Suns, quando ele colecionou as honras de MVP em 2005 e 2006, Nash lutou muito em Los Angeles contra as lesões, jogando apenas 65 jogos. "Quando assinei com o Lakers, tinha grandes sonhos de levantar os fãs e botar fogo nesta cidade", afirmou o canadense, que assinou um contrato de três anos de US$ 28 milhões com a franquia em 2012. "Recusei ofertas mais lucrativas para vir para Los Angeles porque eu queria estar "no fogo" e jogar por altos riscos e por uma alta recompensa no meu último capítulo na NBA. No meu segundo jogo aqui (Lakers), quebrei minha perna e nada foi com era antes", analisou Nash.

Destaque na Universidade de Santa Clara na Califórnia, Nash foi uma escolha de primeira rodada do draft do Phoenix Suns em 1996. Ele jogou duas temporadas pelo Phoenix e seis pelo Dallas Mavericks antes de retornar para o Suns para a temporada 2004/2005. Apenas John Stockton e Jason Kidd deram mais assistências do que Nash, que por nove temporadas consecutivas foi o armador para o ataque número 1 na NBA.

Nash atingiu a média de 14.3 pontos e 8.5 assistências em sua carreira. Ele também é o jogador com melhor desempenho em lances livres na história da NBA, convertendo 90.4% de suas tentativas. "Provavelmente eu nunca mais jogarei basquete novamente", escreveu Nash. "É frustrante. Eu já sinto falta do jogo profundamente, mas também estou empolgado em aprender a fazer outra coisa."