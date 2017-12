Steve Nash é o melhor da NBA pela segunda vez consecutiva Mesmo com destaques como Kobe Bryant (que marcou 81 pontos em um único jogo pelo Los Angeles Lakers), LeBron James pelo Cleveland Cavaliers, Elton Brand pelo Los Angeles Clippers, e o incrível desempenho de Chaunce Billups pelo Detroit Pistons, o armador Steve Nash foi o melhor jogador da temporada 2005/2006 da NBA. O canadense do Phoenix Suns foi eleito neste domingo o MVP (Most Valuable Player) pela segunda vez consecutiva. Nash é o segundo armador a faturar mais de um MVP na NBA. O outro a superestrela Magic Johnson, do Los Angeles Lakers. O canadense também é o nono jogador a ser eleito o melhor de todos em duas temporadas seguidas. A escolha do MVP é feita por 125 jornalistas esportivos dos Estados Unidos e Canadá, que indicam cinco jogadores cada um. O primeiro colocado da lista recebe 10 pontos, o segundo, sete, o terceiro, cinco, o quarto, três, e o quinto, um. Nash somou 924 pontos, contra 688 de LeBron James e 544 de Dirk Nowitzki. Kobe Bryant foi o quarto colocado, com 544 pontos. A temporada 2005/2006 de Nash apresenta números melhores do que na campanha passada. O armador tem hoje a sua melhor média de pontos (18,8), rebotes (4,2), aproveitamento de quadra (51,2%) e de lances livres (92,1%) por partida. Com esse desempenho, o armador foi peça fundamental para que o Phoenix fizesse a quarta melhor campanha da temporada regular. E a equipe se classificou para as semifinais da Conferência Oeste ao eliminar o Los Angeles Lakers neste último sábado, depois de estar perdendo a série melhor-de-sete por 3 a 1.