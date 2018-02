STJD julga causa do Flamengo nesta 4ª O STJD julgará nesta quarta-feira, às 18 horas, na sede da Confederação Brasileira de Basquete, o pedido de anulação da partida entre Flamengo e Universo/Ajax, feito pelo time carioca. Os times disputam vaga na final do Nacional Masculino. Na sexta-feira, o STJD suspendeu o quinto jogo da série. Agora, vai decidir se haverá um novo quarto jogo. O Flamengo alega que teria vencido a partida, com uma cesta de três pontos de Marc Brown (com o cronômetro já zerado). O árbitro Sérgio Pacheco chegou a validar a cesta, mas depois voltou atrás.