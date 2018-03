Stockton anuncia aposentadoria na NBA O armador John Stockton anunciou oficialmente nesta sexta-feira a sua aposentadoria. O jogador do Utah Jazz foi eliminado na última quarta-feira, pelo Sacramento Kings, da primeira rodada dos playoffs da NBA. Aos 41 anos, ele é recordista em assistências e roubadas de bola na história da liga norte-americana de basquete. Ao lado de Karl Malone, com quem formou uma das melhores duplas da NBA, Stockton levou o Utah a duas finais de campeonato - perdeu ambas para o Chicago Bulls de Michael Jordan, em 1997 e 98. Em 19 anos de carreira, sempre no Jazz, ele conseguiu 15.806 assistências e 3265 roubos de bola. Sem Stockton, o Utah Jazz corre o risco de ficar também sem Karl Malone. Aos 39 anos, ele se tornou agente livre e deve se transferir para alguma equipe a partir de julho, quando reabre o mercado da NBA.