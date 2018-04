Stojakovic acerta a mão na vitória do Hornets sobre o Lakers

O ala sérvio Peja Stojakovic fez 10 cestas de três pontos em 13 tentativas, marcando um total de 36 pontos e levando o New Orleans Hornets a uma vitória por 118 a 104 sobre o Los Angeles Lakers. O Hornets (4-0) converteu 14 de 25 arremessos de longa distância. O armador Chris Paul marcou 19 pontos e deu 21 assistências. O time repete o melhor início de temporada da equipe em sua história, obtido no ano passado. No Lakers, o ala-armador Kobe Bryant foi mais uma vez o líder no ataque, com 28 pontos, sete assistências e seis rebotes.