Stoudemire, com 42 pontos, leva Suns a mais uma vitória O ala-pivô Amar Stoudemire estabeleceu sua melhor marca na temporada, com 42 pontos, para liderar o Phoenix Suns na vitória por 137 a 122 sobre o Memphis Grizzlies. O jogador saiu como reserva e que também pegou nove rebotes. Também com uma atuação destacada, o armador brasileiro Leandrinho jogou 26 minutos e marcou 13 pontos, acertando 3 de 11 arremessos de quadra (1 de 5 de três pontos) e 6 de 8 lances livres. Ele pegou três rebotes e deu três assistêcias. Pelo Grizzlies quem mostrou serviço foi o ala-armador Mike Miller, que com seus 25 pontos comandou o ataque do time visitante. Mesmo assim ele não conseguiu impedir a terceira derrota consecutiva de sua equipe, lanterna da NBA. Kobe e Cook acabam com seqüência vitoriosa do Heat Em Los Angeles o ala-armador Kobe Bryant voltou a ser decisivo em uma vitória do Lakers na prorrogação. Porém, quem protagonizou o lance que deu a vitória por 124 a 118 sobre o Miami Heat foi o ala Brian Cook. O resultado acabou com uma seqüência de quatro vitórias do time da Flórida. Os dois jogadores marcaram 25 pontos cada um. Bryant, que anotou seis pontos na prorrogação, também deu oito assistências. Cook acertou a cesta de três pontos nos últimos segundos que garantiu a segunda vitória consecutiva do Lakers (25-13), vice-líder da Divisão Pacífico. O armador Dwyane Wade voltou a liderar o ataque do time de Miami, com 35 pontos e oito assistências. O Heat (17-20) completou uma série de seis jogos fora de casa, com quatro vitórias e duas derrotas. Nada mal para um equipe que até pouco tempo sofria com muitos jogadores contundidos e até a ausência de seu técnico Pat Riley, de licença médica. Todos os resultados da rodada da NBA: New York Knicks 102 x 97 Sacramento Kings Washington Wizards 114 x 111 Utah Jazz Charlotte Bobcats 91 x 99 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 100 x 96 Boston Celtics Chicago Bulls 99 x 87 San Antonio Spurs Philadelphia 76ers 86 x 104 Toronto Raptors Detroit Pistons 90 x 94 Minnesota Timberwolves New Jersey Nets 105 x 95 Indiana Pacers Golden State Warriors 108 x 93 Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies 122 x 137 Phoenix Suns Los Angeles Lakers 124 x 118 Miami Heat