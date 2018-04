Stoudemire comanda sexta vitória seguida do Suns

O pivô Amar Stoudemire anotou dois tiros de lances livres a 1min35 do fim do tempo regulamentar, e garantiu a vitória do Phoenix Suns por 100 a 98 sobre o Sacramento Kings, nesta terça-feira, pela temporada regular da NBA. Veja também: Leandrinho marca 22 pontos e é destaque do Phoenix Suns Stoudemire, além disso, foi o líder no ataque, com 26 pontos e 13 rebotes. O Suns (9-2), com seis vitórias seguidas, é líder da Divisão Pacífico. O ala-armador brasileiro Leandrinho marcou 22 pontos e foi o segundo maior pontuador do Suns. Ele jogou 41 minutos e acertou 9 de 20 arremessos de quadra, com 2 de 8 de três pontos, e converteu 2 de 2 lances livres. Além disso, pegou dois rebotes. O ala Ron Artest somou 33 pontos e 12 rebotes para o Kings (4-7).