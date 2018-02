Stoudemire e Nash levam o Suns à quinta vitória seguida

A máquina ofensiva do Phoenix Suns chegou à capital americana e arrasou o Washington Wizards, que nada pôde fazer para evitar a quinta vitória consecutiva dos visitantes, por 122 a 107. O pivô Amar Stoudemire marcou 27 pontos e o armador canadense Steve Nash deu 19 assistências, sua marca mais alta na temporada. O Suns (16-4) lidera a Divisão Pacífico. O ala-armador reserva brasileiro Leandrinho marcou 20 pontos em 30 minutos de ação, acertando 8 de 14 arremessos de quadra, com 1 de 5 de três pontos, e 3 de 3 lances livres. Ele também anotou quatro rebotes e sete assistências. O Wizards (9-10), que vinha de duas vitórias seguidas, foi liderado pelo reserva Andray Blatche, com 19 pontos. Dalembert ajuda o Sixers a quebrar seqüência de derrotas O pivô haitiano Samuel Dalembert foi o líder do Philadelphia Sixers, com 20 pontos, ajudando a sua equipe a vencer por 101 a 90 o New York Knicks. O Sixers (6-13) quebrou uma seqüência de três derrotas. Mas continua no último lugar da Divisão Atlântico. O armador Stephon Marbury voltou a jogar um dia após o funeral de seu pai, quem morreu no domingo à noite após sofrer um infarto enquanto assistia ao jogo do Knicks contra o Phoenix Suns. Marbury anotou dois pontos no primeiro tempo e não voltou do intervalo. O ala-armador Jamal Crawford fez 28 pontos para o Knicks (6-12), quarto colocado da Divisão Atlântico.