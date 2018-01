Stoudemire é o novato do ano na NBA Amare Stoudemire, do Phoenix Suns, foi eleito o ?Novato do Ano ? na temporada 2002-03 da NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos. Stoudemire recebeu 458 pontos de um grupo formado por jornalistas norte-americanos e canadenses, superando o chinês Yao Ming, do Houston Rockets, que somou 405 pontos, segundo colocado. Caron Butler, do Miami Heat, com 179 pontos, ficou em terceiro lugar. O argentino Emanuel Ginóbili, do San Antonio Spurs, foi o quarto (cinco pontos), enquanto o brasileiro Nenê Hilário, do Denver Nuggets, ficou em sexto lugar (dois pontos). Stoudemire, de 20 anos, 2,08 metros e 110 quilos, entrou para o profissionalismo direto do ensino médio sem integrar uma faculdade. Ele teve uma média de 13,5 pontos por partida e agarrou 8,8 rebotes. Stoudemire começou a temporada na reserva, mas ganhou uma vaga entre os titulares após a contusão de Tom Gugliota. Seu melhor desempenho foi diante dos Grizzlies, dia 30 de dezembro, quando marcou 38 pontos e conseguiu 14 rebotes. Stoudemire é o terceiro jogador dos Suns a receber este prêmio. Alvan Adams foi o primeiro, em 1976, e Walter Davis, em 1978.