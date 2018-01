Sul-Americano: Brasil vence Paraguai O Brasil começou o 29.º Campeonato Sul-Americano, em Villavicencio, Colômbia, com vitória sobre a o Paraguai, por 101 a 67 (46 a 34 no primeiro tempo), nesta quarta-feira. As cestinhas da partida foram a armadora Helen e a pivô Ega, ambas com 19 pontos. Agora, a seleção enfrenta o Equador nesta quinta-feira, às 18 horas (horário de Brasília) na segunda rodada. Brasileiras e equatorianas se enfrentaram 15 vezes na história da competição, de 1946 a 2003, com 15 vitórias do Brasil. "O Equador está entre as equipes com menos condições técnicas, mas temos de aproveitar os jogos para buscar o ponto ideal", comentou o técnico Antônio Carlos Barbosa. As três primeiras garantem a vaga na 5.ª Copa América - Pré-Mundial da República Dominicana, de 14 a 18 de setembro.