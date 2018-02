Suns alcança melhor marca e Bryant chega aos 18 mil pontos O Phoenix Suns continua jogando ao estilo dos grandes e com sua mais recente vitória, a 16.ª consecutiva, se consolida com a melhor marca da NBA e da história da equipe. Paralelamente, o ala-armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, mais uma vez foi o protagonista de uma nova marca individual, a de jogador mais jovem a chegar aos 18 mil pontos, superando o lendário Wilt Chamberlain. O ala-armador Raja Bell que, com 27 pontos, liderou os cinco titulares que fizeram duplos dígitos para que o Suns vencesse o Milwaukee Bucks por 98 a 90 e conseguisse seu 16.º triunfo consecutivo, a melhor marca na história da equipe. O Suns (35-8), que ganhou 32 das últimas 34 partidas disputadas, continua como líder da Divisão do Pacífico, e já supera o Dallas Mavericks com a melhor marca da NBA. Para o time de Phoenix, a rodada foi histórica porque ampliou sua segunda seqüência de vitórias nesta campanha, depois das 15 de dezembro, interrompida pelo Washington Wizards. Agora, o Suns divide o décimo lugar na lista das mais longas seqüências de vitórias de todos os tempos em uma mesma campanha, alcançando a marca mais extensa desde que o Los Angeles Lakers somou 19 e 16, respectivamente, em 2000. A equipe de Phoenix tem a marca de 19-1 frente a equipes da Conferência Leste, deixando em 11-0 o placar de partidas fora de casa contra equipes deste grupo, o melhor registro desde que o Utah Jazz fez 11-0 em 1994-95. O ala Matt Carroll, com 24 pontos, e o pivô Emeka Okafor, que fez 21, obteve 18 rebotes e deu cinco tocos, impediram Bryant de consolidar sua nova marca histórica com uma vitória, levando o Charlotte Bobcats a vencer o Lakers na prorrogação por 106 a 97. Aos 28 anos e 156 dias, Bryant, que fez 32 pontos, é o jogador mais jovem a chegar aos 18 mil pontos, superando Chamberlain, que chegou à mesma marca aos 28 anos e 166 dias, enquanto outro lendário jogador, o armador Michael Jordan, registrou tal pontuação aos 28 anos e 359 dias. Com 26 pontos, 13 rebotes e nove tocos, sua melhor marca como profissional, o ala Tim Duncan ajudou o San Antonio Spurs a ganhar do Memphis Grizzlies por 112 a 96, voltando a vencer. O Spurs (31-14), que ganhou sete das últimas 10 partidas, se mantém no segundo lugar da Divisão Sudoeste, a quatro vitórias e meia do Dallas Mavericks, que é o líder. Jogando em casa, o Utah Jazz não se deixou impressionar com a chegada da nova ´dupla dinâmica´ da NBA, formada por Carmelo Anthony e Allen Iverson, e venceu o Denver Nuggets, que interrompeu a seqüência de cinco triunfos consecutivos, por 116 a 111. Embora o Nuggets tenha sido liderado por Anthony, com 37 pontos, e por Iverson, com 33, a contribuição dos dois não conseguiu dar ao Denver a sexta vitória seguida porque o Jazz atuou melhor como equipe. O ala Carlos Boozer fez 25 pontos e obteve 19 rebotes. O Jazz ganhou o duelo entre as duas melhores equipes da Divisão Noroeste. Em outro confronto, o de líderes da Conferência Leste, o ala Antawn Jamison fez 35 pontos, sua marca mais alta na campanha, e o Washington Wizards venceu o Detroit Pistons por 99 a 96. Com a vitória, o Wizards (25-17) mantém a melhor marca na Conferência Leste, evitando duas derrotas seguidas, e continua na liderança na Divisão Sudeste. A equipe de Detroit (24-17) teve sua seqüência de três triunfos seguidos interrompida, mas continua liderando a Divisão Central. O Cleveland Cavaliers jogou sem seu ala astro LeBron James, por dores no pé direito, mas superou o Philadelphia Sixers por 105 a 97, com o ala Drew Gooden como líder, fazendo 21 pontos que levaram ao fim de uma seqüência de duas derrotas consecutivas. Outros resultados da rodada da NBA: Orlando Magic 90 x 93 Atlanta Hawks Philadelphia 76ers 97 x 105 Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 96 x 90 Boston Celtics New York Knicks 116 x 96 Miami Heat New Orleans Hornets 88 x 84 Sacramento Kings Houston Rockets 99 x 69 Portland Trail Blazers Seattle Supersonics 102 x 100 Minnesota Timberwolves