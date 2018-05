Suns anuncia técnico e será o primeiro time comandado por europeu na NBA

Pior campanha da última temporada regular da NBA, o Phoenix Suns decidiu mudar e anunciou nesta quarta-feira seu novo técnico, já pensando no campeonato de 2018/2019. O sérvio Igor Kokoskov assinou contrato de três anos com a franquia e será o primeiro europeu a comandar um time na liga norte-americana.

Kokoskov vinha trabalhando como assistente de Quin Snyder no Utah Jazz. Ele substituirá Jay Triano, que comandou o Suns interinamente durante quase toda a última temporada, substituindo Earl Watson, demitido após somente três partidas no início da competição.

"Igor tem sido um pioneiro em sua carreira no basquete e traz riqueza de comando de alto nível. Ele foi um dos primeiros não norte-americanos a ser assistente na NCAA e na NBA", exaltou o diretor geral do Suns, Ryan McDonough. "Os times de Igor sempre têm foco no desenvolvimento de jogadores, um estilo criativo de jogo e uma estrada de sucesso."

Kokoskov nasceu em Belgrado e também comandou a seleção da Eslovênia durante o último ano, levando-a ao inédito título do Campeonato Europeu. Ele tem 46 anos e será o 19.º técnico da história do Suns.

Este será o primeiro emprego de Kokoskov como técnico na NBA, mas o sérvio tem um longo histórico como assistente na liga, inclusive pelo próprio Suns, onde trabalhou de 2008 a 2013. Ele também trabalhou no Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers e Orlando Magic antes de chegar ao Jazz.