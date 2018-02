Suns bate Knicks e iguala marca de 15 vitórias seguidas O Madison Square Garden foi o palco da vitória do Phoenix Suns sobre o New York Knicks por 112 a 107, nesta quarta-feira, levando a equipe do brasileiro Leandrinho à 15.ª vitória consecutiva, igualando a melhor marca de sua história, que tinha sido estabelecida em dezembro. Os destaques da equipe visitante foram o ala-pivô Amare Stoudemire, com 30 pontos e 11 rebotes, e o armador canadense Steve Nash, com 21 pontos e 14 assistências. Leandrinho marcou 15 pontos (5 de 10 arremessos de quadra, 2 de 3 de três pontos, e 3 de 3 lances livres), pegou dois rebotes, deu duas assistências e roubou três bolas em 32 minutos. O Suns tem agora 34 vitórias e oito derrotas na temporada. Depois de quatro vitórias seguidas, o Utah Jazz perdeu em casa para o Memphis Grizzlies por 132 a 130, na prorrogação. Os destaques da equipe de Memphis foram o ala-armador Eddie Jones, com 19 pontos, e o ala-pivô espanhol Pau Gasol, com 17 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. No clássico texano da rodada, o Houston Rockets, terceiro na Divisão Sudoeste, derrotou o San Antonio Spurs por 90 a 85, com 37 pontos do ala-armador Tracy McGrady. Pelo San Antonio, que jogou em seu ginásio, o destaque foi o ala-pivô Tim Duncan, também com 37 pontos. Quem voltou ao caminho das vitórias foi o Detroit Pistons, que ganhou sua segunda seguida. Dessa vez, a vítima foi o Charlotte Bobcats, que perdeu em casa por 103 a 92. O ala-armador Richard Hamilton fez 22 pontos para o Pistons, que segue liderando a Divisão Central. O Miami Heat, mesmo contando com os astros Shaquille O´Neal e Dwayne Wade, não resistiu ao Indiana Pacers e perdeu na prorrogação por 96 a 94, em Indianapolis. Mas a grande surpresa da rodada foi a vitória fora de casa do Philadelphia Sixers sobre o Cleveland Cavaliers por 118 a 115, após duas prorrogações. O ala-armador Andre Iguodala marcou 34 pontos e foi o destaque do Sixers, que tem 13 vitórias e 30 derrotas na competição. Apesar da derrota, a equipe de Cleveland contou com boa atuação de LeBron James, que fez 39 pontos. O ala reserva brasileiro Anderson Varejão marcou apenas 3 pontos para o Cavaliers, mas foi um dos líderes em rebotes, com 10, e deu 5 assistências, em 42 minutos de ação. Ele acertou 1 de 6 tentativas de três pontos. Outros resultados da rodada da NBA: Boston Celtics 76 x 82 Atlanta Hawks Toronto Raptors 90 x 88 New Orleans Hornets Sacramento Kings 114 x 106 Milwaukee Bucks Golden State Warriors 110 x 109 New Jersey Nets Portland Trail Blazers 101 x 98 Minnesota Timberwolves (após uma prorrogação)