Suns batem Celtics, e Nenê volta no triunfo dos Nuggets Com uma atuação discreta do armador brasileiro Leandrinho, o Phoenix Suns conseguiu a sua nona vitória consecutiva na temporada regular da NBA ao bater o Boston Celtics por 116 a 111, fora de casa, no Ginásio Banknorth Garden. O triunfo da equipe do Arizona aconteceu menos de 24 horas após a histórica vitória sobre o New Jersey Nets por 161 a 157. O resultado mantém o time do treinador Mike D´Antoni na segunda colocação da Divisão do Pacífico, com 12 triunfos e seis derrotas. A liderança está com o Los Angeles Lakers, que somou a 13ª vitória ao bater o Atlanta Hawks por 106 a 95. No confronto diante dos Celtics, Leandrinho esteve 21 minutos em quadra e ficou bem abaixo de suas médias da temporada. Ele anotou apenas nove pontos e deu quatro assistências. O destaque da sua equipe foi o ala Shawn Marion, que conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao marcar 29 pontos e capturar 12 rebotes. O cestinha, no entanto, foi o armador Paul Pierce , do Boston, com 36 pontos. Jogando em seus domínios, o Denver Nuggets superou o Miami Heat por 123 a 107 na volta do pivô brasileiro Nenê, que ficou 12 jogos afastado das quadras por causa de uma lesão no joelho direito. O camisa número 31 só regressou porque o titular Marcus Camby foi excluído do confronto por exceder o limite de faltas. Nenê, que está em sua quinta temporada na NBA, ficou em quadra por 14 minutos e marcou quatro pontos. Ele também conseguiu cinco rebotes e dois tocos. O destaque da partida foi o armador J.R. Smith, que registrou 37 pontos. O ala Carmelo Anthony também contribuiu para a vitória do time do Colorado ao fazer 32 pontos. Pelo lado do Miami, os cestinhas foram Dwyane Wade e Udonis Haslem, com 21 pontos cada. Confira os resultados da rodada: Charlotte Bobcats 62 x 92 Houston Rockets Orlando Magic 83 x 87 Detroit Pistons Indiana Pacers 108 x 95 Portland Trail Blazers Boston Celtics 111 x 116 Phoenix Suns Philadelphia Sixers 98 x 113 Washington Wizards San Antonio Spurs 111 x 82 Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves 110 x 103 Utah Jazz Chicago Bulls 93 x 90 Toronto Raptors Milwaukee Bucks 100 x 94 Memphis Grizzlies Denver Nuggets 123 x 107 Miami Heat Los Angeles Lakers 106 x 95 Atlanta Hawks Seattle SuperSonics 94 x 74 New Orleans Hornets