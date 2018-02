Suns batem Magic na NBA O Phoenix Suns, melhor equipe desta temporada na NBA, venceu mais uma partida na noite deste sábado. Jogando na casa do adversário, o Orlando Magic, os Suns contaram com a boa atuação de Shawn Marion no último quarto para assegurar a vitória por 118 a 116. O brasileiro Leandrinho ajudou sua equipe entrando em quadra por 17 minutos e marcando 11 pontos. Do lado do Magic, a derrota foi a décima nas últimas onze partidas, o que começa a deixar mais difícil a classificação da equipe para os play-offs. Estes foram os demais resultados da noite: New Jersey Nets 75 x 96 Minnesota Timberwolves Charlotte Bobcats 94 x 92 Miami Heat Atlanta Hawks 104 x 109 Toronto Raptors Detroit Pistons 105 x 99 Boston Celtics (na prorrogação) Memphis Grizzlies 85 x 96 New Orleans Hornets Chicago Bulls 100 x 96 Indiana Pacers Dallas Mavs 117 x 86 Cleveland Cavs Denver Nuggets 113 x 99 Sacramento Kings Utah Jazz 94 x 89 Milwaukee Bucks Portland TrailBlazers 103 x 96 New York Knicks