Suns batem Mavs em Dallas Time com melhor desempenho nas partidas fora de casa ao longo da fase classificatória, o Phoenix Suns confirmou, na noite desta sexta-feira, que é um dos grandes favoritos ao título da NBA nesta temporada. A equipe do brasileiro Leandrinho fez uma grande partida e derrotou o Dallas Mavericks, na casa do adversário, por 119 a 102. O destaque, pelo lado dos Suns, foi Amare Stoudemire. Leandrinho pouco jogou e fez apenas cinco pontos. Com a vitória, os Suns agora lideram a série melhor-de-sete partidas por 2 a 1.