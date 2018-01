Suns batem os Bucks em Milwaukee Stephon Marbury liderou a vitória do Phoenix Suns sobre o Milwaukee Bucks por 118 a 112, na noite desta quarta-feira, pela NBA, quebrando assim uma seqüência de quatro derrotas consecutivas do Suns. Marbury anotou 41 pontos. O resultado deixa o Phoenix empatado com o Los Angeles Lakers na terceira posição da Divisão do Pacífico, com 31 vitórias e 27 derrotas, duas a mais que os Lakers. A derrota não mudou a situação do Milwaukee na Divisão Central. A equipe ocupa a quarta posição, com 28 vitórias e 29 derrotas. Gary Payton foi o cestinha, com 26 pontos. Outros resultados desta quarta: Boston 71 x 69 Indiana Philadelphia 111 x 107 Memphis New Jersey 105 x 76 New York New Orleans 91 x 82 Miami Minnesota 92 x 85 Utah Chicago 103 x 95 Toronto Portland 94 x 84 Denver Seattle 93 x 76 Atlanta Golden state 108 x 94 L.A. Clippers