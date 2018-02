Suns batem Pistons em apresentação apagada de Leandrinho Na última rodada do ano de 2006, o Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandrinho, superou neste domingo o Detroit Pistons por 108 a 101, fora de casa, no Ginásio Palace of Auburn Hills, pela temporada regular da NBA. Essa foi a terceira derrota consecutiva do Detroit, que está ameaçado de perder a liderança da Conferência Leste para o Chicago Bulls. Com o resultado, os Suns seguem na terceira colocação da Conferência Oeste, com 21 triunfos e oito derrotas. Na ponta da tabela está o Dallas Mavericks, que bateu o Denver Nuggets e segue sem perder há dez rodadas. Já os Pistons ocupam o primeiro posto da Conferência Leste (18 vitórias e 11 tropeços), seguidos pelos Bulls (19 e 12). O melhor da partida em Detroit foi o armador canadense Steve Nash, que conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao marcar 35 pontos e dar 12 assistências. O pivô Amare Stoudemire também se destacou ao fazer 31 pontos e capturar 13 rebotes. Já Leandrinho, que esteve em quadra por 30 minutos, fez apenas oito pontos. Pelo lado dos donos da casa o cestinha do confronto foi o ala-armador Richard Hamilton, com 31 pontos. O armador Ronald Murray ajudou com outros 18, quatro a mais que o ala Tayshaun Prince. No confronto no Ginásio Pepsi Center, em Denver, o Dallas Mavericks manteve a sua excelente campanha na liga de basquete norte-americana ao passar pelos Nuggets por 89 a 85. Os visitantes não contaram com o ala alemão Dirk Nowitzki por causa de uma sinusite. Apesar do desfalque, os Mavericks ganharam com o auxílio do ala Josh Howard, que fez um double-double, 28 pontos e 17 rebotes. Pela equipe do Colorado, o melhor em quadra foi armador Allen Iverson, que anotou 28 pontos. Os Nuggets seguem sem contar com o ala-pivô brasileiro Nenê, que está se recuperando de uma lesão no joelho, e com a estrela Carmelo Anthony, suspenso por 15 jogos devido a uma briga generalizada no jogo com o New York Knicks. Confira os resultados da rodada: San Antonio Spurs 95 x 81 Atlanta Hawks Los Angeles Clippers 90 x 80 New York Knicks Detroit Pistons 101 x 108 Phoenix Suns Houston Rockets 111 x 109 Memphis Grizzlies Denver Nuggets 85 x 89 Dallas Mavericks Los Angeles Lakers 104 x 94 Philadelphia Sixers Seattle SuperSonics 101 x 95 Boston Celtics