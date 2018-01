Suns conquistam última vaga na NBA O Phoenix Suns derrotou o San Antonio Spurs por 92 a 85 e confirmou sua classificação para a próxima fase da NBA, neste domingo, em Phoenix (EUA). A vitória interrompeu ainda uma seqüência de 11 vitórias dos Spurs. Shawn Marion foi o cestinha dos Suns, com 24 pontos. A fim da fase classificatória da NBA acaba na próxima quarta-feira. Confira a seguir as 16 equipes classificadas para os playoffs. Ainda não estão definidos os confrontos e os mandos das partidas. Conferência Leste: New Jersey Nets, Philadelphia Sixers, Boston Celtics, Orlando Magic, Detroit Pistons, Indiana Pacers, New Orleans Hornets e Milwaukee Bucks. Confer Conferência Oeste: San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers e Phoenix Suns. Outros resultados deste domingo: Milwaukee 107 x 98 Indiana Minnesota 119 x 95 Chicago Portland 101 x 99 LA Lakers New Orleans 94 x 89 Philadelphia Boston 94 x 86 Miami Detroit 110 x 107 Memphis