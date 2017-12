Suns, de Leandrinho, perdem para o L.A. Lakers O Phoenix Suns, time do brasileiro Leandrinho na NBA, foi derrotado pelo Los Angeles Lakers, por 107 a 101, na noite deste domingo. Foi a 10ª vitória do Lakers em 12 partidas na atual temporada da liga de basquete norte-americana; e a 11ª derrota do Suns em 14 jogos (sete consecutivas como visitante). Leandrinho esteve em quadra por apenas seis minutos e marcou três pontos (com um rebote) na derrota do time de Phoenix. Veja o resultado das demais partidas da noite: Orlando Magic 104 x 93 Toronto Raptors Detroit Pistons 96 x Utah Jazz Boston Celtics 87 x 84 Philadelphia Sixiers Miami Heat 104 x 93 Golden State Warriors Sacramento Kings 117 x 93 Portland Trail Blazers