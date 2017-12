Suns de Leandrinho vence na NBA O Phoenix Suns, time do brasileiro Leandrinho na NBA, derrotou em casa o L.A. Clippers, por 113 a 105, em partida da noite desta segunda-feira. A vitória marcou o fim de uma seqüência de oito derrotas seguidas do Suns enquanto visitantes na atual temporada da liga de basquete norte-americana. Leandrinho esteve em quadra por apenas seis minutos e não pontuou para o time de Phoenix. Veja os resultados das demais partidas da noite: Indiana Pacers 94 x 86 Memphis Grizzlies New York Knicks 114 x 86 Orlando Magic Detroit Pistons 108 x 99 New Orleans Hornets Portland Trail Blazers 91 x 87 New Jersey Nets Miami Heat 90 x 83 Chicago Bulls Seattle SuperSonics 87 x 86 Houston Rockets Utah Jazz 106 x 97 Philadelphia Sixiers Boston Celtics 100 x 91 Golden State Warriors