Suns de Leandrinho vence o Bucks na NBA O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), venceu o Milwaukee Bucks em partida da noite deste sábado. Placar final: 123 a 111. Leandrinho contribuiu com dez pontos na vitória do Suns, com duas assistências e um rebote. O cestinha do jogo foi Amare Stoudemire, do Suns, que marcou 27 (uma assistência e oito rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: Miami Heat 101 x 69 Philadelphia Sixers Utah Jazz 87 x 81 Atlanta Hawks Memphis Grizzlies 99 x 95 Indiana Pacers Chicago Bulls 87 x 81 New York Knicks San Antonio Spurs 103 x 87 Boston Celtics Portland Trail Blazers 92 x 73 Orlando Magic