Suns de Leandrinho vence o Cavaliers na NBA O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana, derrotou o Cleveland Cavaliers, na casa do adversário, em partida da noite desta terça-feira. Placar final: 103 a 86. O brasileiro marcou oito pontos, com quatro assistêcias e dois rebotes. O cestinha do jogo foi Joe Johnson, companheiro de Leandrinho no Suns, que marcou 31 (seis assistências e seis rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: New Orleans Hornets 82 x 81 Detroit Pistons Minnesota Timberwolves 86 x 81 San Antonio Spurs Memphis Grizzlies 95 x 86 Toronto Raptors New Jersey Nets 84 x 81 Chicago Bulls Utah Jazz 85 x 77 Washington Wizards Milwaukee Bucks 112 x 101 Sacramento Kings