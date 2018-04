Suns derrota Bobcats com Leandrinho comandando o ataque

O reserva brasileiro Leandrinho, o ala-armador Raja Bell e o ala Shawn Marion lideraram o Phoenix Suns na vitória por 115 a 83 sobre o Charlotte Bobcats, pela temporada regular da NBA. Com a vitória, o Suns (3/1) continua dominando a Divisão Pacífico da Conferência Oeste. Leandrinho, Bell e Marion marcaram 16 pontos cada um. O brasileiro jogou 36 minutos e acertou 6 de 17 arremessos de quadra, sendo 1 de 6 de três pontos, e 3 de 4 lances livres. Ele também pegou três rebotes e deu quatro assistências. O Bobcats, que estava com campanha de 2-0 pela primeira vez nos quatro anos de sua história, chegou a ter uma desvantagem de 34 pontos. O melhor do time foi o reserva novato Jared Dudley, com 16 pontos. Outros jogos desta terça-feira: Minnesota Timberwolves 103 x 111 Orlando Magic New Jersey Nets 87 x 82 Atlanta Hawks Milwaukee Bucks 112 x 85 Toronto Raptors Chicago Bulls 91 x 97 Los Angeles Clippers Sacramento Kings 104 x 98 Seattle Supersonics Golden State Warriors 104 x 108 Cavaliers Cleveland