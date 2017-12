Suns derrotam Miami na NBA Faltando apenas 23 segundos para o final da partida válida pela temporada 2003-2004 da liga norte-americana de basquete (NBA) disputada na madrugada deste domingo em Phoenix, o time visitante, o Miami Heat, vencia por um ponto de diferença. Mas os lances livres convertidos por Stephen Marbury deram ao Phoenix Suns a vitória pelo placar de 100 a 98. O jogador brasileiro do Phoenix, Leandro Barbosa, teve uma participação modesta: esteve em quadra durante nove minutos e marcou apenas três pontos, mas saiu satisfeito com a vitória de seu time. Confira os demais resultados da noite: New Jersey Nets 80 x 81 Toronto Raptors Atlanta Hawks 92 x 83 Cleveland Cavs New York Knicks 99 x 88 Philadelphia 76ers Minnesota Timberwolves 103 x 91 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 115 x 101 Denver Nuggets