Suns e Celtics vencem fora de casa O Phoenix Suns surpreendeu fora de casa o San Antonio Spurs na primeira partida da série melhor-de-sete válida pelos playoffs da NBA. O Phoenix, que se classificou na oitava colocação da Conferência Oeste, venceu na prorrogação os San Antonio por 96 a 95. Foi a quarta vitória dos Suns diante dos Spurs nas últimas cinco partidas disputadas entre as equipes nesta temporada. O próximo jogo acontece nesta segunda-feira em San Antonio. Stephon Marbury foi o cestinha do Phoenix, com 26 pontos. Outra equipe que também venceu fora de casa foi o Boston Celtics. O time derrotou o Indiana Pacers por 103 a 100 e garantiu a primeira vitória nos playoffs. Paul Pierce liderou os Celtics, com 40 pontos e 11 rebotes. Outros resultados deste sábado: New Jersey 109 x 96 Milwaukee Dallas 96 x 86 Portland Sacramento 96 x 90 Utah