Suns e Clippers vão decidir vaga no último jogo da série A derrota do Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandrinho, para o Los Angeles Clippers, por 118 a 106, levou a decisão das semifinais da Conferência Oeste da NBA para o sétimo jogo, já que a série melhor de sete partidas agora está empatada em 3 a 3. A decisão da vaga na final ficou para segunda-feira, quando as equipes vão se enfrentar em Phoenix. O ala Elton Brand e o reserva Corey Maggette foram os destaques no ataque do Clippers. Brand anotou 30 pontos, 12 rebotes, cinco tocos, três assistências e uma roubada de bola. Maggette, em 27 minutos de jogo, colaborou com 25 pontos, oito rebotes e quatro assistências. Leandrinho Barbosa fez 25 pontos enquanto seu companheiro de equipe, o canadense Steve Nash, anotou 17. "Perdemos um jogo, mas não o playoff. Temos vantagem de jogar na nossa quadre", comentou Mike D´Antoni, treinador dos Suns, atribuindo a derrota ao cansaço pelo esforço dos últimos jogos.