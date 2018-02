Suns e Mavericks ampliam seqüências de títulos e vitórias O Phoenix Suns melhorou o seu ataque e, após duas derrotas seguidas, conquistou uma vitória que garantiu o seu terceiro título de divisão consecutivo e o sexto de sua história, mesmo que simbólico. A equipe do Arizona mostrou seu melhor estilo de ataque e venceu por 108 a 90 o Minnesota Timberwolves. Com o resultado, o time é o campeão da Divisão Pacífico. O ala Raja Bell, com 22 pontos, liderou o Suns (51-16), que tem a segunda melhor campanha da liga, atrás apenas do Dallas Mavericks (55-11). O armador brasileiro Leandrinho colaborou com 20 pontos. Ele jogou 39 minutos e acertou 8 de 19 arremessos de quadra, sendo 4 de 12 de três pontos. Também deu seis assistências e pegou três rebotes. Já a equipe de Dallas parece estar em plena recuperação. Está com três vitórias seguidas, depois de derrotar por 92 a 77 o New York Knicks. O ala alemão Dirk Nowitzki e seu companheiro de ataque Josh Howard anotaram 24 pontos cada um para a equipe texana. Na Conferência Leste, o líder da Divisão Central, o Detroit Pistons, também se recuperou de uma derrota e venceu por 96 a 75 o Philadelphia Sixers. O ala Tayshaun Prince fez 30 pontos. Também procurando recuperar o prestígio, o Utah Jazz venceu o Golden State Warriors por 104 a 100. O ala Carlos Boozer anotou 25 pontos e empatou a melhor marca de sua carreira em rebotes, com 21. Após uma seqüência de quatro derrotas, o Jazz manteve a liderança da Divisão Noroeste. Outra equipe líder, o Washington Wizards, cada vez mais sofre a pressão e tem a sua liderança ameaçada. De esta vez, perdeu por 100 a 98 para o Portland Trail Blazers. O pivô LaMarcus Aldridge fez 25 pontos para o Trail Blazers, que vinha de quatro derrotas seguidas. Mas a grande surpresa da rodada foi a vitória do Charlotte Bobcats, na prorrogação, por 108 a 100, sobre o Cleveland Cavaliers, que tinha vencido oito jogos consecutivos. O ala Gerald Wallace anotou 27 pontos e 11 rebotes. O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão fez 10 pontos para o time de Cleveland em 33 minutos, acertando 5 de 6 arremessos de quadra. Ele pegou nove rebotes e deu uma assistência. Outros resultados da rodada da NBA: New Jersey Nets 90 x 94 Denver Nuggets Memphis Grizzlies 103 x 114 New Orleans Hornets Chicago Bulls 89 x 103 Los Angeles Clippers Houston Rockets 86 x 67 Indiana Pacers