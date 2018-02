Suns encosta no Mavericks e Pistons se consolida no leste No duelo de líderes da Conferência Oeste, o Phoenix Suns ampliou a sua seqüência de vitórias e impediu que o Dallas Mavericks voltasse a vencer, enquanto na Conferência Leste o Detroit Pistons manteve sua boa fase. O pivô Amare Stoudemire foi o líder do ataque, com 41 pontos e 10 rebotes, e o armador canadense Steve Nash colaborou com 32 pontos e 16 assistências para o Suns, que venceu por 129 a 127 o Mavericks, após duas prorrogações. O armador brasileiro Leandrinho foi bem. Marcou 17 pontos em 37 minutos. Ele acertou 5 de 11 arremessos de quadra e 7 de 10 lances livres, deu três assistências e pegou um rebote. A equipe do Phoenix (50-14) ampliou sua seqüência de vitórias para seis consecutivas e encostou no Mavericks (52-11) na luta pela liderança da liga. O Mavericks não perdia em casa desde 7 de dezembro. Eram 23 vitórias consecutivas em Dallas, a melhor série de sua história. Na Conferência Leste, o líder Detroit Pistons somou quatro vitórias seguidas ao derrotar por 87 a 75 o Portland Trail Blazers. O ala-armador Richard Hamilton, com 21 pontos, voltou a ser decisivo no ataque do Pistons (41-22). Na Divisão Atlântico, o líder Toronto Raptors manteve sua seqüência e chegou a quatro vitórias seguidas, fazendo 104 a 94 contra o New York Knicks, provando que está prontos para ser um forte adversário na fase de playoffs. O ala Chris Bosh anotou 22 pontos e o novato espanhol Jorge Garbajosa fez 20, na maior pontuação da sua carreira. O ala LeBron James retornou à competição após perder um jogo por lesão e o Cleveland Cavaliers conquistou a sétima vitória consecutiva: 118 a 96 contra o Memphis Grizzlies, a pior equipe da liga. James se recuperou de uma lesão nas costas e anotou 29 pontos para o Cavaliers, vice-líder da Divisão Central. O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão marcou 10 pontos em 12 minutos, acertando 4 de 5 arremessos de quadra e 2 de 2 lances livres. Ele pegou sete rebotes e deu duas assistências. Outros resultados da rodada da NBA: Indiana Pacers 96 x 112 Washington Wizards Orlando Magic 101 x 90 Utah Jazz Philadelphia 76ers 87 x 88 Chicago Bulls Charlotte Bobcats 111 x 108 Sacramento Kings Boston Celtics 109 x 88 Atlanta Hawks Houston Rockets 109 x 105 Los Angeles Clippers