Suns, Nuggets e Hornets vencem pela 5.ª vez seguida na NBA

O Phoenix Suns, do ala-armador brasileiro Leandrinho Barbosa, o Denver Nuggets e o New Orleans Hornets alcançaram a quinta vitória consecutiva, neste sábado, e mantiveram a liderança em suas respectivas divisões da Conferência Oeste da NBA. Leandrinho marcou 21 pontos e foi novamente um dos destaques do Suns na vitória por 115 a 105 sobre o Houston Rockets neste sábado, fora de casa. O brasileiro permaneceu 41 minutos em quadra, converteu 8 de 13 arremessos de quadra, sendo 4 de 6 de três pontos, além de 1 de 3 lances livres. O ala-armador ainda deixou o jogo com cinco rebotes e quatro assistências, que ajudaram o Suns a manter a vantagem de dois pontos sobre o Los Angeles Lakers, segundo colocado da Divisão do Pacífico. A equipe também contou com as boas atuações do armador canadense Steve Nash, com 19 pontos e 15 assistências, e do ala Shawn Marion, com 18 pontos e 11 rebotes. O Nuggets venceu o New York Knicks por 115 a 83 e chegou ao primeiro lugar da Divisão Noroeste, favorecido pela derrota do Utah Jazz por 117 a 97 frente ao Indiana Pacers. O ala Carmelo Anthony dirigiu o ataque do Nuggets, com 24 pontos, enquanto o armador Allen Iverson converteu outros 23. A equipe do Hornets também somou a quinta vitória seguida e assumiu a liderança da Divisão Sudoeste, ao derrotar o Minnesota Timberwolves por 100 a 82. O destaque foi o ala iugoslavo Peja Stojakovic, com 22 pontos, enquanto o ala-armador Morris Peterson fez 18 pontos. O New Orleans Hornets jogou sem sua estrela Chris Paul, que machucou o tornozelo direito na sexta-feira, mas mesmo assim conseguiu ampliar sua marca para 9 vitórias e 2 derrotas, a melhor em um início de temporada. Na Conferência Leste, o Charlotte Bobcats manteve o bom começo de temporada com uma vitória por 100 a 84 sobre o Seattle Supersonics. O ala Gerald Wallace, com 27 pontos, foi o principal jogador do Bobcats (5 vitórias e 4 derrotas), que permanece na vice-liderança da Divisão Sudeste, atrás apenas do Orlando Magic. Outra equipe que segue pressionando é o Dallas Mavericks, que, ao vencer por 108 a 105 o Memphis Grizzlies, está a uma vitória do San Antonio Spurs. A surpresa da rodada foi a derrota do Los Angeles Clippers, em casa, para o Chicago Bulls por 92 a 73. O ala-armador Ben Gordon marcou 25 pontos e o Bulls conseguiu evitar a terceira derrota consecutiva, apesar de continuar na lanterna da Divisão Central. O pivô australiano Andrew Bogut e o ala-armador Michael Redd marcaram 21 pontos cada, para levar o Milwaukee Bucks à vitória por 105 a 96 sobre o Atlanta Hawks. A presença do ala-armador Dwyane Wade, com 23 pontos, e o retorno do veterano Penny Hardaway após dois anos de aposentadoria voluntária, com outros 16 pontos, ajudaram o Miami Heat a derrotar por 91 a 87 o New Jersey Nets. O Heat (2 vitórias e 8 derrotas) conseguiu o segundo triunfo da temporada e, apesar de romper uma seqüência de três derrotas consecutivas, permaneceu no último lugar da Divisão Sudeste. Em sua quarta vitória seguida, o Washington Wizards superou o Portland Trail Blazers por 109 a 90, com destaque para o ala Antawn Jamison, com 30 pontos e 11 rebotes.