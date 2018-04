Suns perde Leandrinho, mas vence o Warriors na NBA

O brasileiro Leandrinho precisará passar por uma cirurgia no pulso direito, que deve deixá-lo afastado das quadras por um mês. Diante disso, ele já desfalcou o Phoenix Suns na rodada de sábado da NBA. Mas a sua equipe conseguiu vencer o Golden State Warriors por 112 a 103.

Leandrinho já estava enfrentando o problema no pulso direito há algum tempo. Por isso, os médicos do Suns acharam melhor fazer a cirurgia, para retirar um cisto do local. "As dores estavam afetando seu arremesso", explicou o gerente do time de Phoenix, Steve Kerr.

Assim, mesmo sem Leandrinho, que vinha tendo média de 10,6 pontos por jogo nesta temporada, o Phoenix Suns conseguiu vencer na rodada de sábado da liga norte-americana de basquete. Para isso, contou com Steve Nash, que marcou 23 pontos e ainda deu seis assistências.

Enquanto Leandrinho não pôde jogar, outros dois brasileiros entraram em quadra. E ambos venceram: Nenê ajudou o Denver Nuggets a fazer 116 a 110 no New Orleans Hornets e Anderson Varejão fez o mesmo pelo Cleveland Cavaliers, que ganhou do Oklahoma City Thunder por 100 a 99.

Anderson Varejão teve participação discreta, com apenas dois pontos e quatro rebotes, mas viu LeBron James liderar a vitória do Cavaliers, com seus 37 pontos. Já Nenê fez 10 pontos e pegou 12 rebotes para o Nuggets, que ainda teve 30 pontos do cestinha Carmelo Anthony.

Confira os resultados de sábado:

Indiana Pacers 97 x 107 Philadelphia Sixers

Charlotte Bobcats 95 x 106 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 100 x 99 Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons 93 x 97 Portland Trail Blazers

Miami Heat 115 x 84 Sacramento Kings

Houston Rockets 97 x 104 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 127 x 94 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 116 x 110 New Orleans Hornets

Phoenix Suns 112 x 103 Golden State Warriors

Utah Jazz 116 x 83 New Jersey Nets

Confira os jogos deste domingo:

New York Knicks x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers