Suns perdem, e Lakers assumem a liderança do Oeste na NBA

O Phoenix Suns deixou na noite de terça-feira a liderança da Conferência Oeste da NBA. A equipe do brasileiro Leandrinho - que não entrou em quadra - foi derrotada por 126 a 99 pelo New York Knicks, e caiu para segundo lugar na classificação, com 14 vitórias em 18 jogos disputados.

Os destaques da vitória dos Knicks foram os homens de garrafão da equipe. O italiano Danilo Gallinari anotou 27 pontos e foi o cestinha do confronto, enquanto David Lee somou outros 24 para comandar o time, que surpreendentemente dominou o adversário, e chegou a apenas sua quarta vitória em 18 partidas - campanha exatamente oposta à do Phoenix.

OS RESULTADOS DA RODADA Terça-feira, 1 de dezembro Charlotte Bobcats 90 x 108 Boston Celtics Toronto Raptors 102 x 106 Washington Wizards New York Knicks 126 x 99 Phoenix Suns Denver Nuggets 135 x 107 Golden State Warriors Portland Trail Blazers 100 x 107 Miami Heat Los Angeles Lakers 110 x 99 New Orleans Hornets AS PRÓXIMAS PARTIDAS Quarta-feira, 2 de dezembro Atlanta Hawks x Toronto Raptors Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns Orlando Magic x New York Knicks Washington Wizards x Milwaukee Bucks New Jersey Nets x Dallas Mavericks Chicago Bulls x Detroit Pistons Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers Sacramento Kings x Indiana Pacers Los Angeles Clippers x Houston Rockets

Quem também comemorou a derrota dos Suns foi o Los Angeles Lakers , novo líder da conferência. O time da Califórnia conseguiu sua sétima vitória consecutiva, e a 14ª em 17 partidas na temporada 2009/2010 ao bater o New Orleans Hornets por 110 a 99. O cestinha foi o pivô Andrew Bynum, com 21 pontos - Kobe Bryant anotou 18.

Não bastasse ter sido ultrapassado pelo Lakers, o Phoenix Suns agora vê mais de perto a aproximação do Denver Nuggets. Com boa atuação do brasileiro Nenê - 18 pontos e 12 rebotes - a equipe do Colorado venceu o Golden State Warriors por 135 a 107, e chegou a 13 resultados positivos em 18 jogos.

No Leste, o Boston Celtics superou o Charlotte Bobcats por 108 a 90, e chegou à 14ª vitória em 18 partidas na temporada. O time de Kevin Garnett divide a liderança da conferência com o Orlando Magic, que tem campanha idêntica mas não entrou em quadra na noite de terça-feira.