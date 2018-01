Suns perdem, mas Leandro segue bem Em sua segunda partida depois que voltou a vestir a camisa dos Celtics, Antoine Walker fez 33 pontos e comandou o time de Boston na vitória sobre o Phoenix Suns, por 120 a 113, ontem à noite, na prorrogação. Jogando em casa, mais uma vez os Suns não contaram com Steve Nash, que está machucado, e pela terceira vez consecutiva o brasileiro Leandro Barbosa começou jogando. Durante os 40 minutos em que esteve na quadra, Leandrinho fez 18 pontos, pegou quatro rebotes e deu três assistências. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Toronto Raptors 108 Los Angeles Lakers 102; New Jersey Nets 104 Cleveland Cavaliers 98; Milwaukee Bucks 99 Seattle Supersonics 73; Houston Rockets 92 Utah Jazz 99; Washington Wizards 108 Sacramento Kings 110; New Orleans Hornets 93 Denver Nuggets 94; Orlando Magic 103 Miami Heat 112; Portland Trail Blazers 83 Minnesota Timberwolves 91; Golden State Warriors 88 Detroit Pistons 94; Los Angeles Clippers 111 Atlanta Hawks 104.