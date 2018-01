Suns vence Kings com 11 pontos de Leandrinho O armador reserva brasileiro Leandro Barbosa, o Leandrinho, marcou 11 pontos na vitória do Phoenix Suns por 123 a 110 sobre o Sacramento Kings, fora de casa, na rodada de noite de terça-feira da NBA. Nos 24 minutos em que esteve em quadra, Leandrinho obteve ainda dois rebotes, fez uma assistência, deu um toco e roubou duas bolas. Com 51 vitórias e 26 derrotas, o Phoenix permanece na liderança da Divisão do Pacífico e na vice-liderança da Conferência Oeste, logo atrás do San Antonio Spurs, que também venceu na rodada: 104 a 95 sobre o Seattle Supersonics. O Sacramento Kings, com 41 vitórias e 38 derrotas, caiu para o oitavo lugar na Conferência Oeste, atrás do Los Angeles Lakers, mas ainda na zona de classificação para os playoffs. Confira os outros resultados da rodada Miami 106 x 97 Toronto Memphis 92 x 76 Minnesota Chicago 104 x 101 New Jersey L.A. Lakers 111 x 100 Golden State