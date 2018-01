Suns vence Lakers com boa atuação de Leandrinho No primeiro jogo de um dos confrontos que prometem ser um dos mais disputados da fase de playoffs da NBA, o Phoenix Suns, que contou com boa atuação do brasileiro Leandrinho, derrotou, neste domingo, o Los Angeles Lakers em casa, no ginásio US Airways Center, por 107 a 102. Com o resultado, o Phoenix, segunda melhor equipe da Conferência do Oeste durante a temporada regular, abre vantagem de 1 a 0 na série melhor-de-sete jogos. O armador Leandrinho começou a partida no banco de reservas, mas esteve em quadra durante boa parte do jogo. O brasileiro foi decisivo para sua equipe nos momentos chaves do confronto, terminando com 15 pontos, nove deles no último quarto, além de um rebote, um toco e uma assistência. Tim Thomas foi cestinha dos Suns, com 22 pontos, além de 15 rebotes para marcar um double-double. O armador canadense Steve Nash também fez double-double, 20 pontos e dez assistências. O ala Shawn Marion anotou 19 pontos. Pelo Lakers, o principal destaque o ala-pivô Lamar Odom, que também fez um double-double: 21 pontos e 14 rebotes. A grande estrela da equipe californiana, o ala-armador Kobe Bryant, não conseguiu ser decisivo na partida, mesmo terminando como cestinha, pois fez 22 pontos, mas acertou apenas um terço dos arremessos de quadra. O segundo jogo da série melhor-de-sete entre Suns e Lakers acontece na próxima quarta-feira, novamente do US Airways Center, em Phoenix.