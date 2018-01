Suns vence segundo jogo da série Numa partida equilibrada, decidida apenas nos últimos minutos, o Phoenix Suns derrotou na noite de ontem o Memphis Grizzlies, por 108 a 103, no segundo jogo dos playoffs. Agora, o time do armador brasileiro Leandrinho tem a vantagem de 2 a 0 na série melhor de sete. As duas equipes se enfrentam novamente sexta-feira à noite, em Memphis.