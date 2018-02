Suns vencem, com ajuda de Leandrinho O ala Joe Johnson e o pivô Amar Stoudemire, juntos, fizeram 52 pontos e lideraram o ataque do Phoenix Suns na vitória sobre o Seattle SuperSonics, ontem, por 110 a 99. Johnson, cestinha do jogo, assinalou 30 pontos, Stoudemire, 22, enquanto o armador canadense Steve Nash fez 12. O armador brasileiro Leandrinho Barbosa, que voltou a ser suplente e jogou 18 minutos, também contribuiu para a terceira vitória consecutiva dos Suns, ao somar sete pontos, pegar quatro rebotes e dar duas assistências. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Houston Rockets 90 Dallas Mavericks 69; Sacramento Kings 100 Detroit Pistons 85; Boston Celtics 97 Minnesota Timberwolves 99; New Orleans Hornets 84 Toronto Raptors 95; San Antonio Spurs 101 Utah Jazz 94; New York Knicks 115 Golden State Warriors 99; Cleveland Cavaliers 82 Miami Heat 102; Los Angeles Lakers 103 Indiana Pacers 94.