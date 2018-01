Suns vencem e Rockets perdem na NBA O Phoenix Suns derrotou nesta terça-feira o Denver Nuggets por 98 a 78 e se isolou na oitava e última vaga da Conferência Oeste, nesta terça-feira em Denver (EUA). Shawn Marion foi o cestinha dos Suns, com 27 pontos e 10 rebotes. O brasileiro Nenê Hilário marcou 14 pontos para os Nuggets, que têm a segunda pior campanha da NBA. Além da vitória, o Phoenix foi beneficiado pela derrota do Houston Rockets diante do Portland Trailblazers por 81 a 66. Agora, os Suns somam 41 vitórias e 36 derrotas. Já os Rockets, que marcaram sua menor pontuação nesta temporada, têm 40 vitórias e 38 derrotas, e está na nona posição no Oeste. O Phoenix tem ainda cinco difíceis jogos até o fim da fase classificatória da NBA. O primeiro deles será contra o melhor time da temporada, o Dallas Mavericks. Depois, contra o Golden State, San Antonio, Portland e Seattle. Para o Houston, em tese, os quatro jogos restantes devem ser mais tranqüilos. São eles: Utah, Seattle, Memphis e Denver. Outros jogos desta terça: Philadelphia 91 x 74 Detroit Washington 100 x 91 Cleveland New York 99 x 95 Atlanta Miami 89 x 83 Toronto Memphis 111 x 108 L.A. Clippers Chicago 115 x 101 Indiana Sacramento 107 x 85 Seattle L.A. Lakers 108 x 99 Dallas Golden State 128 x 102 Utah