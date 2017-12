Suns vencem Lakers na NBA Jogando em casa, a equipe do Phoenix Suns derrotou, na noite desta quarta-feira, o time do Los Angeles Lakers pela liga norte-americana de basquete, a NBA. O placar final da partida ficou em 118 a 106. Apesar da vitória, os Suns têm remotas chances de classificação para os playoffs, já que estão a seis vitórias do Utah Jazz, o oitavo colocado na Conferência Oeste da NBA. Os Lakers, ao contrário, já estão com a vaga garantida. Kobe Bryant, armador da equipe de Los Angeles, foi o cestinha do jogo com 36 pontos. Estes foram os demais resultados da noite: Boston Celtics 102 x 99 Golden State Warriors Detroit Pistons 82 x 89 New York Knicks Toronto Raptors 81 x 80 Miami Heat Seattle SuperSonics 96 x 82 Memphis Grizzlies Charlotte 111 x 104 Orlando Magic Philadelphia 76ers 80 x 88 New Jersey Nets Portland TrailBlazers 98 x 93 San Antonio Spurs