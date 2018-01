Suns vencem mais uma na NBA O Phoenix Suns, time do brasileiro Leandrinho, conseguiu mais uma vitória na NBA, na noite deste sábado. Desta vez, a vítima foi o New York Knicks, que permitiu uma virada dos Suns no final da partida, e acabou perdendo pelo placar de 114 a 106. Mesmo marcando 33 pontos, Stephon Marbury, dos Knicks não pôde impedir a vitória do time da casa. Confira os demais resultados da noite: New Jersey Nets 107 x 85 Detroit Pistons Washington Wizards 112 x 94 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 79 x 84 Indiana Pacers Miami Heat 108 x 97 Chicago Bulls Cleveland Cavs 101 x 92 Orlando Magic Denver Nuggets 107 x 91 Golden State Warriors Utah Jazz 108 x 92 New Orleans Hornets Portland TrailBlazers 114 x 108 Sacramento Kings Seattle SuperSonics 113 x 99 Charlotte Bobcats