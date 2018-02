Suns vencem mais uma na NBA O Phoenix Suns, equipe do brasileiro Leandrinho, continua sua boa campanha na temporada 2004/05 da liga norte-americana de basquete, a NBA. Na madrugada deste sábado, jogando em casa, os Suns mais uma vez impuseram seu ritmo de jogo e venceram os visitantes do Portland TrailBlazers por 129 a 116. O destaque do time foi o All-Star Shawn Marion, que marcou 26 pontos. Leandrinho jogou 27 minutos e marcou 16 pontos. Com a vitória, os Suns mantiveram a segunda colocação na classificação geral da Conferência Oeste. Confira os demais resultados da noite: Charlotte Bobcats 84 x 86 Washington Wizards Atlanta Hawks 97 x 98 Philadelphia 76ers New Jersey Nets 81 x 105 Orlando Magic Milwaukee Bucks 95 x 87 Chicago Bulls Los Angeles Clippers 89 x 105 Denver Nuggets