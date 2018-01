Suns vencem mais uma na NBA O Phoenix Suns venceu mais uma partida na liga norte-americana de basquete, a NBA, na madrugada desta sexta-feira. Desta vez, a vítima foi o Minnesota Timberwolves, que perdeu por 107 a 98. E, mais uma vez, o destaque do time foi Steve Nash, que marcou 28 pontos e foi o cestinha da partida. O brasileiro Leandrinho jogou doze minutos e marcou apenas três pontos. Estes foram os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 83 x 100 Dallas Mavericks Charlotte Bobcats 107 x 119 Toronto Raptors Orlando Magic 102 x 111 Washington Wizards Atlanta Hawks 100 x 116 Boston Celtics Nova York Knicks 91 x 93 New Jersey Nets Detroit Pistons 97 x 84 Los Angeles Clippers Cleveland Cavs 109 x 128 Sacramento Kings Milwaukee Bucks 82 x 93 Memphis Grizzlies Houston Rockets 73 x 76 New Orleans Hornets Utah Jazz 91 x 108 Golden State Warriors Denver Nuggets 102 x 84 San Antonio Spurs Seattles Spurs 89 x 87 Portland TrailBlazers