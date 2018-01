Suns vencem mais uma na NBA O Phoenix Suns, equipe do brasileiro Leandrinho, continua imbatível na temporada 2004/05 da NBA. Na noite deste sábado, os Suns derrotaram o Sacramento Kings por 116 a 98 e agora estão a apenas uma vitória de garantir o título da Conferência. O destaque da partida, mais uma vez, foi o pivô Amaré Stoudemire, que marcou 38 pontos. Leandrinho fez 17 pontos. Os Kings, mesmo com a derrota, seguem ocupando a quinta colocação na Conferência, e têm vaga garantida nos playoffs. Eis os demais resultados da noite: Charlotte Bobcats 98 x 100 New York Knicks Atlanta Hawks 105 x 114 Chicago Bulls Houston Rockets 115 x 87 Denver Nuggets Milwaukee Bucks 113 x 103 Orlando Magic San Antonio Spurs 97 x 75 Memphis Grizzlies Los Angeles Clippers 94 x 89 New Orleans Hornets