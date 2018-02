SuperSonics derrotam os Timberwolves O Seattle SuperSonics derrotou nesta terça-feira o Minnesota Timberwolves por 92 a 83, somando cinco vitórias nas últimas seis partidas. Ray Allen foi o cestinha, com 29 pontos. Mesmo com o resultado, os SuperSonics continuam na penúltima colocação da Divisão do Pacífico, com 28 vitórias e 31 derrotas. Já o Minnesota perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança da Divisão do Meio-Oeste ao lado do San Antonio Spurs. Os Timberwolves foram liderados pela estrela Kevin Garnett, que marcou 22 pontos. A equipe está na terceira posição da Conferência Oeste, com 40 vitórias em 62 jogos. Outros jogos desta terça: New York 89 x 80 Cleveland Toronto 89 x 86 Washington Milwaukee 100 x 91 Miami Atlanta 92 x 86 Denver Detroit 96 x 83 Houston Dallas 88 x 79 New Jersey Phoenix 104 x 97 San Antonio Golden State 107 x 100 Indiana