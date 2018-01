SuperSonics derrotam os Warriors Com a cesta decisiva de Gary Payton, restando 4,2 segundos, o Seattle SuperSonics derrotou o Golden State Warriors por 91 a 88, nesta terça-feira, pela NBA. Rashard Lewis foi o cestinha do Seattle, com 22 pontos. O resultado deixou novamente SuperSonics e Warrirors empatados na Divisão do Pacífico, ambos com 20 vitórias, mas o Seattle tem um derrota a menos, 23. Outros resultados desta terça: New York 103 x 98 Atlanta 98 Detroit 86 x 83 Boston Philadelphia 108 x 81 Milwaukee Utah 102 x 92 Sacramento Portland 98 x 92 Denver