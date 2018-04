SuperSonics perde para o Pistons e bate recorde negativo

O Seattle SuperSonics atingiu a pior marca de sua história ao perder, em casa, neste domingo, para o Detroit Pistons por 107 a 103, em partida da temporada regular da NBA. Veja também Heat quebra seqüência de 16 derrotas ao bater Knicks pela NBA Com o resultado, o SuperSonics chegou à marca de sete derrotas e nenhuma vitória numa estréia de temporada. Antes da sétima derrota deste domingo, o recorde negativo da equipe de Seattle havia acontecido na temporada 1969/1970, quando perderam suas seis primeiras partidas. O ala-armador Richard Hamilton foi mais uma vez o cestinha do Pistons (5-1), com 32 pontos, seu melhor marca da temporada, enquanto o ala Antonio McDyess contribuiu com outros 15 e pegou 15 rebotes. O ala novato Kevin Durant foi o principal jogador do Supersonics em quadra, com 20 pontos, enquanto o também novato Jeff Green marcou outros 17.